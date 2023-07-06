Эксклюзив 06 июля 2023, 14:16 Стало известно о состоянии пострадавших девочек в аварии на аттракционе в Орехово-Зуеве Отец пострадавшей на аттракционе в Орехово-Зуеве заявил о сотрясении мозга дочери YouTube

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Поездка на аттракционе в парке Орехово-Зуевского городского округа закончилась аварией. Вагонетка, где находились две пятнадцатилетние школьницы, вылетела с рельс, упала на землю и перевернулась. Отец одной из девочек в беседе с «360» заявил, что дочь находится в отделении неврологии городской больницы. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга, ушибы и частичную потерю памяти.

Он пояснил, что дочь вместе с подругой пришли на день рождения к своей знакомой. Вся компания отправилась кататься на аттракционах.

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«Девочки сначала сели в одну вагонетку, но там не было ремней безопасности, тогда они пересели в другую, которая оказалась последней. Когда все раскручивалось, вагонетка отцепилась <…> вылетела с рельс, упала на бок и перевернулась», — рассказал отец пострадавшей.

Собеседник «360» добавил, что пытался связаться с владельцами карусели, но телефон оказался выключен. Он не исключил, что, если к делу подключилась прокуратура, хозяева карусели сейчас заняты. Но ему интересно выслушать их позицию.

Источник «360» сообщил, что у второй пострадавшей девочки закрытый перелом нижней третьей левой плечевой кости. После аварии школьниц доставили в Люберецкую детскую поликлинику № 1.

Момент происшествия на аттракционе попал на видео. На опубликованных кадрах вагонетка вывалилась во время прохождения очередного круга за пределы аттракциона.

Орехово-Зуевская городская прокуратура объявила о проверке аттракциона на соблюдение требований безопасности. Подмосковный главк СК завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ведомстве добавили, что устанавливают все обстоятельства, которые привели к аварии.