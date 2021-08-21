Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве в Москве ребенка

Госпитализированный в одну из московских больниц после взрыва в квартире на улице Малая Набережная 12-летний мальчик находится в реанимации. Внутренние органы не повреждены. Он получает всю необходимую помощь. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Детонация технического устройства произошла в квартире на улице Малая Набережная в Москве. От взрыва на месте скончались 44-летний мужчина и 14-летний подросток. Получившего ранения мальчика доставили в больницу. В квартире находилась женщина, которая не пострадала.

В московском главке СК завели уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконный оборот оружия». По предварительной версии следователей, старший подросток принес в дом техническое устройство, которое взорвалось.

Сейчас на месте работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Источник «360» в экстренных службах столицы сообщил, что в квартире взорвалась учебная граната.