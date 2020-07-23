Стало известно о состоянии пострадавшего при падении башенного крана в Москве

Молодая женщина серьезно пострадала из-за падения строительного крана в центре российской столицы. Источник в правоохранительных органах рассказал о том, как себя чувствует крановщица.

Пострадавшая 22 лет, которая оказалась гражданкой другой страны, получила закрытый перелом таза, закрытую травму живота и ушиб грудной клетки. Сейчас она находится в больнице.

Подъемный кран упал на стройке на улице Ефремова 23 июля. Во время ЧП в кабине находилась крановщица. На место произошедшего приехали экстренные службы и скорая помощь. Во время госпитализации девушка находилась в сознании.

Известно, что на месте стройки раньше был детский сад. Однако некоторое время назад его снесли и собрались возвести там офисное здание.