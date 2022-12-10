Происшествия 10 декабря 2022, 13:34 Стало известно о состоянии пострадавшего при обрушении жилого дома в Рязани ТАСС: врачи назвали тяжелым состояние пострадавшего при обрушении дома в Рязани РИА «Новости»

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Пострадавший при обрушении жилого многоквартирного дома в Рязани находится в стабильно тяжелом состоянии, угрозы его жизни нет. Об этом ТАСС рассказали в Министерстве здравоохранения Рязанской области.

Второй пострадавший пребывает в удовлетворительном состоянии, врачи продолжают с ним работать.

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Обрушение части многоквартирного дома в Рязани произошло вечером 9 декабря. Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли из-под завалов двух человек.

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По предварительной информации, причиной обрушения стал взрыв перегонной части самогонного аппарата. Серьезно пострадали угловые квартиры на первом и втором этажах дома.

Жителей временно эвакуировали и разместили в пункте размещения, их обеспечат всем необходимым.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту обрушения дома. Следователи опросили жильцов и назначили ряд экспертиз для установления причин происшествия. Центральный аппарат СК РФ взял расследование под свой контроль.