10 декабря 2022, 13:34
Стало известно о состоянии пострадавшего при обрушении жилого дома в Рязани
ТАСС: врачи назвали тяжелым состояние пострадавшего при обрушении дома в Рязани
Пострадавший при обрушении жилого многоквартирного дома в Рязани находится в стабильно тяжелом состоянии, угрозы его жизни нет. Об этом ТАСС рассказали в Министерстве здравоохранения Рязанской области.
Второй пострадавший пребывает в удовлетворительном состоянии, врачи продолжают с ним работать.
Реклама
Обрушение части многоквартирного дома в Рязани произошло вечером 9 декабря. Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли из-под завалов двух человек.
Реклама
По предварительной информации, причиной обрушения стал взрыв перегонной части самогонного аппарата. Серьезно пострадали угловые квартиры на первом и втором этажах дома.
Жителей временно эвакуировали и разместили в пункте размещения, их обеспечат всем необходимым.
Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту обрушения дома. Следователи опросили жильцов и назначили ряд экспертиз для установления причин происшествия. Центральный аппарат СК РФ взял расследование под свой контроль.
Врачи
Взрывы
Реклама
Реклама