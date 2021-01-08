Стало известно о состоянии пострадавшего на Вилючинском водопаде ребенка

Мальчик вместе с отцом попал под рухнувший лед на Вилючинском водопаде на Камчатке. Ребенок сейчас находится в реанимации с переломом позвоночника в стабильно тяжелом состоянии.

«У ребенка были выявлены перелом позвоночника без повреждения спинного мозга и ушиб легкого. Мальчик был помещен в отделение реанимации. На сегодняшний день его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Ребенок находится в сознании, сознание ясное. Он получает необходимое лечение», — приводит сайт правительства региона слова заместителя главного врача по медицинской части камчатской краевой больницы имени Лукашевского Максима Артамонова.

Он добавил, что сейчас решают вопрос о переводе пострадавшего мальчика из реанимации в отделение детской больницы. Его отец с ушибом головного мозга и равными ранами головы в состоянии средней тяжести находится в нейрохирургическом отделении больницы.

После ЧП на Вилючинском водопаде в больницу из травмпункта направили женщину с ушибленными ранами головы. Врачи рекомендовали ей амбулаторное лечение.

Лед обрушился на Вилючинском водопаде 7 января. Под обломками оказались четыре человека. Один из них погиб.