Стало известно о состоянии пешеходов, которых сбил Mercedes в Москве

Пострадавшие при ДТП на севере Москве пешеходы, которых сбил водитель Mercedes на Конаковском проезде, госпитализированы. В столичном главке МВД сообщили «360», что информации об их смерти не поступало.

«Женщина была госпитализирована, у нее перелом ног. Вторую женщину скорая забрала еще до того, как приехали сотрудники ДПС. Все они госпитализированы в больницу», — сообщил представитель пресс-службы МВД.

В экстренных службах ранее сообщили «360», что водитель иномарки сбил двух пешеходов в Москве, на пересечении Конаковского проезда с Пулковской улицей. ДТП с участием автомобиля Mercedes произошло около 17:00. В МВД сообщили, что водитель машины бросил ее на месте происшествия, а сам скрылся. Сейчас его разыскивают полицейские. По данным источника «360», авто около девяти лет, владеет им 23-летний Сидикшох Р.

По информации Telegram-канала Life Shot, источник сообщил, что одна из женщин скончалась по пути в больницу. Вторая пострадавшая скончалась в реанимации. Подтверждения этой информации нет.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее во вторник на северо-востоке Москвы столкнулись две легковушки. Авария произошла возле одного из домов на Ярославском шоссе. Обошлось без пострадавших.