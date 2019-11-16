Стало известно о состоянии отравившегося «Кротом» математика

Заслуженный преподаватель МГУ Олег Ивашев-Мусатов после отравлением «Кротом» находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

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«Лежит пока еще в реанимации. Температура + 37,4 была вчера вечером. Сегодня утром +36,5», — рассказали РБК в справочной НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Об отравлении математика стало известно в ночь на субботу, 16 ноября. 91-летний мужчина зашел в ванну и выпил из бутылки с жидкостью для прочистки труб, перепутав ее с бутылкой с водой.

Его в экстренном порядке госпитализировали и определили в реанимацию.

Сын преподавателя подтвердил телеканалу НТВ факт отравления и добавил, что Ивашев-Мусатов действительно находится в НИИ имени Склифосовского.

Летом 2019 года с ожогом пищевода, желудка и дыхательных путей из-за отравления кротом в больницу попал известный продюсер Бари Алибасов. Он подал в суд на торговую сеть, где продается это средство для прочистки труб. В заявлении было сказано, что тара «Крота» похожа на бутылку с соком. Пресненский суд Москвы иск отклонил.