Стало известно о состоянии найденной под Смоленском девочки

Врачи оценили состояние полуторагодовалой девочки, которая провела в лесу четверо суток, как стабильное. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя правительства Смоленской области.

Собеседник агентства отметил, что врачи продолжают наблюдать за ребенком. Предварительно у девочки диагностировали переохлаждение.

«Она по-прежнему в больнице, ее наблюдают», — сказал чиновник и добавил, что в понедельник медики проведут консилиум для поиска решения, что делать дальше.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова на своей странице во «ВКонтакте» уточнила, что на всякий случай все готово для перевозки девочки в другое медицинское учреждение. Но решение по этому вопросу пока не приняли.

Она пояснила, что ребенок находится в местной больнице под наблюдением врачей и родителей.

«Она в сознании, пытается что-то говорить, аппетит хороший. Рядом родители. Пока окончательно решение о необходимости транспортировки не принято. Но на всякий случай все готово», — написала детский омбудсмен.

Девочка пропала в минувший вторник, 17 августа. Она находилась в доме на территории Шелукова урочища Смоленской области. На поиски ребенка отправились около 400 человек.

В пятницу пропавшую девочку нашли в лесу, в четырех километрах от дома. Она была истощена и покусана насекомыми. Ребенка передали маме и накормили, а после передали для наблюдения медикам.