Происшествия 27 августа 2023, 09:50 Стало известно о состоянии морпехов, спасенных после крушения вертолета в Австралии ABC: в Австралии спасли 3 морпехов, которые были на борту разбившегося вертолета David Wall/Danita Delimont/globallookpress

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Троих американских военных, которые находились на борту разбившегося на севере Австралии вертолета, спасли. Об этом сообщил телеканал ABC. Их доставили в больницу.

«Один пациент находится в критическом состоянии, двое других стабильны. Сообщений о погибших нет», — передал канал.

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О крушении вертолета в экстренные службы сообщили 27 августа в 9:43. Представитель Министерства обороны заявил, что воздушное судно упало во время учений Predators Run 2023, в которых учувствуют более 2500 военнослужащих.

«Изначально предполагалось, что в инциденте замешаны военнослужащие США и что сотрудники Сил обороны Австралии в нем не участвовали», — сказал представитель ведомства.

Летательный аппарат перевозил более 20 человек. После происшествия учения Predators Run приостановят.

Ранее девять человек погибли при столкновении военных вертолетов в США. Воздушные суда врезались во время учебного полета и рухнули на землю недалеко от крупной военной базы Форт-Кэмпбелл. Власти начали расследование.