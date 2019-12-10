Стало известно о состоянии малыша, оставшегося с мертвой матерью в Ижевске

В одной из квартир в Ижевске нашли двухлетнего ребенка, который пять дней провел рядом с погибшей матерью. Сейчас малыш находится в больнице под присмотром врачей. Об этом сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

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«Сейчас мальчик в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Связь с родственниками ребенка поддерживаем, за ним есть хороший уход», — приводит слова Семенова РИА «Новости».

Он рассказал, что ребенка нашли во время проведения проверки в республике. Специалисты выяснили, что женщина записалась на прием к врачу, но перестала выходить на связь и пропала.

В итоге квартиру в Ленинском районе Ижевска открыли и обнаружили малыша, а также тело его матери. Оказалось, что женщина умерла от пневмонии еще пять дней назад.