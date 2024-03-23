Происшествия 23 марта 2024, 00:56 Стало известно о состоянии детей, пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall Львова-Белова: пострадавшие в ТЦ дети в состоянии средней степени тяжести РИА «Новости»

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Пострадавшие во время теракта в Crocus City Hall дети находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова, ее процитировал Telegram-канал «Осторожно! Дети».

«Дети, пострадавшие в результате теракта в Crocus City Hall, находятся в состоянии средней степени тяжести», — сообщила детский омбудсмен.

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Львова-Белова отметила, что находится на постоянной связи с уполномоченными по правам ребенка Москвы и Московской области Ксенией Мишоновой.

Подмосковный омбудсмен отметила, что сложно представить, что чувствовали и испытывали в этот момент люди, пришедшие на концерт.