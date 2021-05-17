Стало известно о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в Казани

Состояние всех детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии № 175, которые сейчас проходят лечение в Татарстане, стабильное. Об этом в Минздраве республики сообщили РИА «Новости».

Пострадавшие школьники, проходящие лечение в Детской республиканской больнице Татарстана, находятся в стабильном состоянии. Отрицательной динамики не наблюдается, сообщили в ведомстве.

После стрельбы в Казани в больницы были госпитализированы 24 пострадавших, в том числе 21 ребенок. После этого для лечения в Москву отправили пятерых детей и троих взрослых. Врач Леонид Рошаль ранее сообщил, что состояние ребят, которых доставили на лечение в Институт неотложной детской хирургии и травматологии, крайне тяжелое.

Жертвами трагедии, которая развернулась в Казани в прошлый вторник, стали девять человек, в том числе семеро детей. По подозрению в стрельбе задержали Ильназа Галявиева, который подорвал в школе самодельную бомбу и применил огнестрельное оружие. Он признал вину и был арестован, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ученики выпускных классов из гимназии № 175 в понедельник продолжили учебу в соседней школе.