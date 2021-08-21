Стало известно о состоянии детей после отравления в отеле Одинцова

Госпитализированные из парк-отеля «Ершово» Одинцовского городского округа находятся в удовлетворительном состоянии. Сейчас их готовят к выписке. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

В ведомстве уточнили, что за медицинской помощью обратились семеро детей, шестерых доставили в больницу. Всем провели полный комплекс исследований.

Проверку парк-отеля «Ершово начали сотрудники Роспотребнадзора после госпитализации детей с признаками острой кишечной инфекции.

В ведомстве отметили, что начали административное расследование для ликвидации очага заболевания и поиска источника заражения детей.

Собственную проверку начала прокуратура Московской области. Там уточнили, что пострадали дети в возрасте от 10 до 13 лет. В ведомстве пообещали проверить работу заведения и применить меры реагирования.