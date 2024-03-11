Происшествия 11 марта 2024, 10:28 Стало известно о смерти пострадавшего при обстреле ВСУ жителя Курской области Старовойт сообщил о смерти пострадавшего при обстреле ВСУ жителя Курской области

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В Курской области скончался житель села Гончаровка в Суджанском районе, который пострадал при обстреле со стороны украинских националистов. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Получивший ранение при обстреле житель Гончаровки скончался в больнице. Врачи до последнего боролись за его жизнь. Приношу родным и близким погибшего глубокие соболезнования», — написал он.

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Старовойт также поблагодарил медиков за борьбу за жизнь каждого пациента, их усердную работу и терпение.

Украинские военные атаковали Гончаровку ранее в понедельник. Старовойт сообщал, что мужчина получил очень тяжелое ранение. Еще одной жительнице диагностировали контузию. Кроме того, осколки снарядов ВСУ повредили домовладение и автомобиль.

В воскресенье ВСУ атаковали населенные пункты Белгородской области тремя беспилотниками-камикадзе.