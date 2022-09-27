Стало известно о самочувствии пострадавших в аварии под Нижним Новгородом | 360°

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27 сентября 2022, 13:38

Стало известно о самочувствии пострадавших в аварии под Нижним Новгородом

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Серьезное ДТП произошло в Краснобаковском районе Нижегородской области. В результате травмы получили шесть человек. Об их состоянии сообщил сайт kp.ru со ссылкой на слова министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова.

Авария случилась 25 сентября. Водитель Kia Rio на встречной полосе столкнулся с Hyundai Solaris. В результате водитель второго авто погиб, еще шесть человек травмировались. Среди них — двое детей. Семилетний ребенок попал в травматологию с переломом плеча, а 11-летний пострадавший попал в реанимацию с черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, переломом костей черепа и лицевого скелета.

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С черепно-мозговыми травмами и ушибом мозга в больнице оказались 50-летняя женщина и 70-летний мужчина.

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Еще одна пострадавшая получила сотрясение мозга, а другая — переломы руки и ноги.

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