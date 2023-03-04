Происшествия 04 марта 2023, 15:11 Стало известно о попытке подрыва российской военной техники на железной дороге Shot: российскую военную технику пытались подорвать на железной дороге в Приморье РИА «Новости»

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Неизвестные попытались подорвать эшелон с военной техникой на железной дороге в Приморском крае. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил Telegram-канал Shot.

Самодельное взрывное устройство обнаружили на железной дороге неподалеку от Уссурийска, где формировали составы с военной техникой.

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Первым взрывчатку нашел сторож станции Уссурийск-2, совершавший плановый обход железнодорожных путей. Никто не пострадал, СВУ не сработало.

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По данным источника, Следственный комитет по региону возбудил дело по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ. Официальной информации от ведомства пока что не поступало.

Ранее в Ставропольском крае оперативники Национального антитеррористического комитета уничтожили преступников, замышлявших провести теракт на одной из железнодорожных станций в регионе. Во время задержания подозреваемые открыли огонь, их ликвидировали на месте.