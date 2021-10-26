Стало известно о попытках выжить из дома хозяина взорвавшейся квартиры в Набережных Челнах

Пенсионер, проживавший во взорвавшейся в Набережных Челнах квартире, за несколько месяцев до ЧП жаловался на попытки выжить его из дома. В этом пожилой мужчина обвинял соседку, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным Shot, начиная с апреля пенсионер обращался в разные инстанции не меньше семи раз. В мае он заявил, что стал жертвой мошенничества из-за неверно составленного завещания, но уголовное дело возбуждено не было, добавил источник Telegram-канала.

В августе, по информации источника Shot, пенсионер хотел приватизировать квартиру, тогда же он пожаловался на соседку. По его словам, он составил с ней договор ренты по уходу за ним, который обошелся ему в 300 тысяч рублей.

Но на этом все не закончилось, 23 октября пенсионер два раза обращался в полицию, заявляя, что соседка переоформила его квартиру на себя, рассказал источник издания.

Взрыв прогремел в пятиэтажке в Набережных Челнах накануне вечером. Жертвой стала девушка 1999 года рождения, в больницу попали три человека: пенсионер из квартиры, которая взорвалась, и два мальчика. Один ребенок 2010 года рождения, второму 17 лет. Еще один пострадавший получает помощь врачей амбулаторно. После взрыва оказались разрушены шесть квартир.