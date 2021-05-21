Стало известно о погибших и пропавших после ЧП на очистных сооружениях под Ростовом

Спасатели ищут двоих рабочих после ЧП на очистных сооружениях в Ростовской области. Еще пять человек попали в больницу. Об этом сообщили власти региона, передала радиостанция «Говорит Москва».

ЧП, по предварительным данным, произошло в Неклиновском районе.

До этого в СМИ появлялась противоречивая информация. ТАСС писал о гибели семи рабочих и еще двух пострадавших, телеканал РЕН ТВ передавал, что жертвами стали два человека, семеро пострадали. Причиной стало отравление метаном.

Известно, что пострадавшие рабочие находятся в больнице. Telegram-канал «112» сообщил, что двое из них — в тяжелом состоянии. С ними работает токсиколог. В СК «360» заявили, что уточняют информацию.