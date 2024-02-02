Происшествия 02 февраля 2024, 15:34 Стало известно о подготовке Украины к атаке российского Ил-76 с пленными ТАСС: засаду Patriot на Ил-76 спланировали, расчет ВСУ ждал команды на выстрел РИА «Новости»

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Украинские боевики заранее подготовили атаку на военно-транспортный самолет Ил-76, который перевозил пленных. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

В пользу этой версии говорят сведения об установке зенитно-ракетного комплекса Patriot в поле в Херсонской области в засаде. Само развертывание системы с нуля занимает продолжительное время.

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«У ПВО есть понятие засады. В позиционный район установку переместили заранее, она стояла с отключенным радиолокационным модулем, никак себя не обнаруживая. Информация по эшелону была известна, ведь военные согласовали это с Украиной. Потом передали команду расчету на уничтожение и прошла атака», — отметил источник.

Следственный комитет России 1 февраля сообщил, что российский самолет сбила управляемая ракета американского комплекса Patriot. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что никто не откликнулся на призыв российского лидера Владимира Путина провести международное расследование крушения.