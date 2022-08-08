08 августа 2022, 13:08
Стало известно о 14 пострадавших на шахте в республике Коми
ТАСС: восемь пострадавших на шахте «Воркутинской» госпитализировали
Число пострадавших на шахте «Воркутинская» в республике Коми возросло до 14 человек, восемь из которых были доставлены в больницу. Об этом написал ТАСС.
Ранее стало известно, что на шахте экстренно остановилась клеть, в которой находились 27 горняков. Всех их вывели на поверхность, сообщила радиостанция «Говорит Москва».
В настоящий момент следственные органы проводят проверку по факту случившегося.