Стало известно о 14 пострадавших на шахте в республике Коми

Число пострадавших на шахте «Воркутинская» в республике Коми возросло до 14 человек, восемь из которых были доставлены в больницу. Об этом написал ТАСС.

Ранее стало известно, что на шахте экстренно остановилась клеть, в которой находились 27 горняков. Всех их вывели на поверхность, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

В настоящий момент следственные органы проводят проверку по факту случившегося.