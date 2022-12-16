Важное 16 декабря 2022, 11:03 Стало известно о 12 ракетных ударах по Запорожской области Секретарь Запорожского горсовета Куртев сообщил о 12 ракетных ударах по региону

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Около 12 ракетных ударов нанесли по Запорожской области. Об этом сообщил в Telegram-канале секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Он попросил жителей «беречь себя и оставаться в укрытиях».

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В подконтрольной Украине части Запорожской области, как и на всей территории Украины, по-прежнему действуют оповещения о воздушной тревоге.

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Сегодня утром на территории Украины произошла целая серия взрывов. Они прогремели в Киеве, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях, в Одесской области, в Полтаве и на других территориях. Есть информация о попаданиях по объектам энергетики.

Харьков и Полтава, а также Херсон и Запорожье оказались обесточены в результате ударов. В Киеве также наблюдаются сбои электроснабжения. Без света осталось несколько участков украинских железных дорог. В некоторых регионах страны отключили электроэнергию превентивно, чтобы сберечь оставшуюся энергетическую инфраструктуру.