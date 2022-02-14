Стало известно, куда ушел пропавший в Уфе мальчик

Полицейским удалось определить местонахождение пропавшего в Уфе мальчика. По предварительной информации, он находится в Салаватском районе — в 238 километрах от города.

«Предварительно, мальчик находится в деревне Ташаулово Салаватского района. Сейчас сотрудники местной полиции совместно с коллегами из Уфы устанавливают обстоятельства ухода из дома. Информация проверяется», — сказали в пресс-службе МВД РИА «Новости».

Деревня Ташаулово находится в 238 километрах от Уфы, по федеральной трассе до нее можно добраться за четыре часа.

Ранее стало известно, что в Уфе начали искать 11-летнего школьника. Ребенок отправился на прогулку в воскресенье днем и не вернулся домой. В полицию сообщила мать мальчика. По ее словам, он ушел из дома примерно в 14:00 13 февраля и больше о нем ничего не было известно.

Ребенок выглядит на свой возраст, телосложение астеническое, рост примерно 145 сантиметров. Глаза карие, волосы темные. Был одет в черные болоньевые штаны и синюю куртку с узорами. Полицейские попросили всех, кто обладает какой-либо информацией, помочь им в поисках.