Происшествия 13 августа 2023, 14:26 Стало известно, кому принадлежит загоревшийся склад в Раменском Shot: загоревшийся склад в Раменском принадлежит компании «Лама Про» Пресс-служба МЧС

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Загоревшийся в Раменском склад принадлежит компании «Лама Про», сообщил Telegram-канал Shot. Авторы статьи отметили, что эта организация занимается реализацией удобрений, товаров для ландшафтного дизайна и оборудования для питомников растений.

На сайте компании информации о ЧП нет. Представители «Лама Про» отметили, что поддерживают актуальные запасы товаров в объеме пяти тысяч палет. У фирмы два собственных склада — на юге и северо-западе Московской области общей площадью 20 тысяч квадратных метров.

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Пожар в Раменском случился днем 13 августа. На место происшествия прибыл замглавы администрации округа Олег Раевский. Он рассказал «360», что причиной возгорания стало нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. По его словам, загорелось здание площадью 60 на 30 метров, в результате ЧП никто не пострадал.

Изначально пламя охватило 1800 квадратных метров здания на четвертом километре Донинского шоссе, но затем площадь выросла до 2700 «квадратов». В МЧС предупредили о риске распространения пожара на соседний склад.