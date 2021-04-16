Стало известно, когда потушат «Невскую мануфактуру». Работы идут пятый день

Пожар на фабрике «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге планируют полностью ликвидировать к вечеру пятницы, 16 апреля. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил заместитель начальника главка МЧС по Северной столице Сергей Лаврухин.

Он пояснил, что столь долгая работа по ликвидации огня связана со сложностью обстановки. Представитель ведомства отметил, что она стала одной из самых сложных в современной истории пожаротушения.

«Большие площади, большая тепловая загрузка не позволили нам с точки зрения какого-то короткого промежутка времени этот пожар победить», — заявил Сергей Лаврухин.

По его словам, были очень велики риски для личного состава, который все еще продолжает работать на месте.

«Надеемся, что к исходу дня работу закончим», — подчеркнул Сергей Лаврухин.

В ближайшее время в Санкт-Петербурге сформируют специальный список зданий, которые вызывают наибольшие опасения у спасателей в плане пожарной безопасности. Сотрудники МЧС и прокуратуры проведут внеплановые проверки по всем объектам.

Здание фабрики «Невская мануфактура» загорелось днем в понедельник, 12 апреля. Огонь распространился на площади 10 тысяч квадратных метров. В ходе работ по тушению в здании погиб командир отделения пожарно-спасательной части Илья Белецкий. Еще трое спасателей попали в больницу.

Следственный комитет завел два уголовных дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».

Подозреваемыми по второму уголовному делу стали генеральный директор АО «Невская мануфактура» Максим Макеев и его заместитель Алексей Михневич. По ходатайству следствия суд отправил их в СИЗО на два месяца. Своей вины арестованные не признали.