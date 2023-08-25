Эксклюзив 25 августа 2023, 19:54 Стало известно, какие травмы получил ребенок в аварии с каршеринговым авто в Москве «360»: сбитого на Братеевской улице ребенка доставили в больницу с травмой ноги Pxhere

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Каршеринговая легковушка сбила тринадцатилетнего ребенка на юге Москвы. Школьника доставили в больницу имени Рошаля, рассказал источник «360».

У подростка диагностировали ушибленную рваную рану правой голени и ссадину левого локтя, отметил собеседник. Авария случилась 25 августа около 18:00 во дворе дома № 33 на Братеевской улице в столице.

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«Пострадал ребенок, находится под машиной», — сообщил источник.

Несовершеннолетний был заблокирован, на помощь ему пришли специалисты. Разлива топлива на месте ДТП не было. Причины и детали происшествия выяснят эксперты, идет проверка.

Накануне в Москве на улице Толбухина автомобиль Volkswagen сбил человека на пешеходном переходе. На место прибыли сотрудники полиции и скорая, пострадавшего увезли в больницу.