Происшествия 21 марта 2024, 12:49 Стало известно, какие повреждения получила «Белгород Арена» при обстреле ВСУ Глава «Белгород Арены» Черников: здание пострадало при обстреле ВСУ Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram

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Директор «Белгород Арены» Юрий Черников подтвердил журналистам, что учреждение получило повреждения при обстреле ВСУ. Он уточнил, что пострадали кабинеты директора и секретаря, а также оборудование и остекление.

«Центральный вход — практически нет. Административный корпус: мой кабинет, кабинеты секретаря — их нет, все разбито. Повреждения стекол процентов на 20. Ну и оборудование — тоже много повреждений», — процитировало Черникова РИА «Новости».

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Он отметил: самое главное — то, что обошлось без пострадавших. Все мероприятия в учреждении отменили, сотрудники работали удаленно, пояснил директор. Сам он приехал через 10 минут после обстрела. Юрий Черников пообещал, что «Белгород Арену» отремонтируют.

Утром 21 марта над Белгородской областью уничтожили 10 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Пострадали пять мирных жителей. О том, что «Белгород Арена» получила повреждения, писали СМИ.