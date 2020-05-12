Стало известно, как медики петербургской больницы действовали в первые минуты пожара

Медики сразу подключились к эвакуации больных, когда в коронавирусной реанимации в больнице Святого Георгия вспыхнул пожар. Они работали вместе со спасателями и тушили огонь.

«В больнице на смене находились 65 человек. Восемь сотрудников отделения реанимации приняли незамедлительные меры для устранения последствий. Потребовалась эвакуация 15 пациентов из отделения реанимации и 135 пациентов, у которых было среднетяжелое и легкое течение заболевания, на другую территорию», — приводит РИА «Новости» слова главного врача больницы Святого Георгия Валерия Стрижелецкого.

Он отметил, что сотрудники ОРИТ тушили огонь вместе с пожарными. Никто из медиков не пострадал, однако погибли пациенты. Стрижелецкий назвал 12 мая 2020 года «черным днем в истории стационара».

Огонь вспыхнул в реанимации «красной зоны» больницы Святого Георгия в Выборгском районе города, где лежат подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) пациенты, рано утром 12 мая. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Во время ЧП погибли пять человек. По предварительным данным, оно произошло из-за неисправности одного из аппаратов ИВЛ отечественного производства.