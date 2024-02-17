Происшествия 17 февраля 2024, 15:36 Стало известно, из чего ВСУ обстреляли Пантелеймоновку «Известия»: ВСУ могли использовать HIMARS при обстреле Пантелеймоновки Attila Husejnow / Global Look Press

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Украинские военнослужащие могли использовать РСЗО HIMARS при обстрелах Пантелеймоновки. Об этом сообщили «Известия».

По данным издания, спасатели продолжают разбор завалов. Под обломками зданий могут быть люди. Местная жительница рассказала, что слышала три прилета снарядов. Невестка женщины получила ранение, ее госпитализировали.

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«На первом этаже женщина погибла, рядом с ними в квартире девочка-подросток 14-15 лет погибла. Отца этой девочки и еще одну увезли в больницу», — поделилась женщина.

ВСУ обстреляли Пантелеймоновку утром 17 февраля. По населенному пункты выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров. В результате произошло обрушение двухэтажного дома. Жертвами удара стали четыре человека, шестеро получили ранения различной степени тяжести.