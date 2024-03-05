Происшествия 05 марта 2024, 17:46 Стало известно, из чего сделали взрывчатку для подрыва моста под Самарой «Коммерсант»: мост под Самарой подорвали с помощью смеси селитры

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Железнодорожный мост через реку Чапаевку под Самарой пытались подорвать с помощью трех самодельных взрывчаток. Как сообщил «Коммерсант», в устройствах была смесь селитры и алюминиевая пудра.

«Сработала только одна из бомб. В результате повреждения получили некоторые металлические конструкции моста», — написали авторы материала.

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Из-за взрыва на железнодорожном мосту изменили схему движения некоторых поездов. Несколько рейсов отменили. После происшествия возбудили уголовное дело по факту диверсии.

Глава региона Дмитрий Азаров сообщил, что попытки совершить террористический акт в Самарской области предпринимаются не в первый раз. Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что ответственность за эту бесполезную диверсию уже взяла на себя разведка Украины. Серьезных повреждений объект инфраструктуры не получил, обошлось без жертв и пострадавших.