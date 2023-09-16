Эксклюзив 16 сентября 2023, 16:55 Стало известно имя владельца попавшего в аварию Mercedes в центре Москвы Источник «360» назвал имя владельца устроившего аварию в центре Москвы Mercedes РИА «Новости»

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Протаранивший Volkswagen автомобиль Mercedes оформлен на сына заслуженного врача России, офтальмолога Игоря Борисова Кирилла. Об этом «360» сообщил осведомленный источник. Находился ли владелец за рулем иномарки, неизвестно.

По предварительным данным, водитель Mercedes въехал в людей, которые находились у стоящего автомобиля Volkswagen на Садово-Спасской улице. Источник «360» отмечал, что у водителя пострадавшей иномарки врачи диагностировали клиническую смерть.

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В пресс-службе столичного главка СК сообщили, что пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи. В ведомстве добавили, что по факту аварии завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человеку.

Водитель Volkswagen попал в НИИ имени Склифосовского. Управлявший Mercedes от оказания первой помощи отказался.