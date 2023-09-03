Происшествия 03 сентября 2023, 20:54 Стало известно имя пострадавшего во время пожара на яхте в Подмосковье Инструктор Тутук пострадал при пожаре на яхте в Долгопрудном Телеканал «360»

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Удар током получил инструктор и участник по матчевым гонкам Александр Тутук во время пожара на яхте с молодоженами на Клязьминском водохранилище. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным канала, пострадавшего забрали в больницу. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

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Очевидцы в беседе с «360» сообщили, что пожар на яхте начался во время прохода мимо района Новые Водники в Долгопрудном. Собеседники уточнили, что на судне находились молодожены.

В подмосковном главке МЧС сообщили, что пожар на яхте потушили до приезда спасателей.