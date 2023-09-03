03 сентября 2023, 20:54
Стало известно имя пострадавшего во время пожара на яхте в Подмосковье
Инструктор Тутук пострадал при пожаре на яхте в Долгопрудном
Удар током получил инструктор и участник по матчевым гонкам Александр Тутук во время пожара на яхте с молодоженами на Клязьминском водохранилище. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
По данным канала, пострадавшего забрали в больницу. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.
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Очевидцы в беседе с «360» сообщили, что пожар на яхте начался во время прохода мимо района Новые Водники в Долгопрудном. Собеседники уточнили, что на судне находились молодожены.
В подмосковном главке МЧС сообщили, что пожар на яхте потушили до приезда спасателей.
Пожары
Долгопрудный
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