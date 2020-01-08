Стало известно гражданство всех погибших при крушении украинского самолета в Иране

По данным главы украинского МИД, в катастрофе еще погибли 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четыре гражданина Афганистана, три гражданина Германии и три гражданина Великобритании. На борту лайнера были 11 граждан Украины — два пассажира и девять членов экипажа. Пристайко выразил соболезнования родным и близким погибших и отметил, что украинские власти продолжают расследование ЧП.

Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» рухнул сразу после вылета из тегеранского аэропорта в Киев утром 8 января. На его борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Официальный представитель тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни заявил, что лайнер упал из-за возгорания двигателя.