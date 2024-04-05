05 апреля 2024, 12:52
Стало известно, где пройдет лечение раненый губернатор Мурманской области
Губернатор Чибис после нападения пройдет лечение в Мурманской области
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который получил ножевое ранение, пройдет лечение в регионе. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-секретарь Чибиса Лилия Сечкина.
«Вероятнее всего, его переведут в Мурманскую областную больницу», — рассказала она.
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Накануне губернатор Мурманской области получил ножевое ранение и попал в реанимацию. Нападавшего задержал сотрудник Росгвардии, его представят к награде. Боец не только проявил мужество и профессионализм, но и предотвратил тяжкие последствия.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под контроль расследование дела о нападении на Чибиса. Оказалось, что подозреваемый уже проходил по уголовному делу о причинении легкого вреда здоровью.
Прокуратура признала обоснованным возбуждение уголовного дела о покушении на мурманского губернатора. Сторона обвинения также заподозрила фигуранта в попытке скрыться с места преступления.
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