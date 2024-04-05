Происшествия 05 апреля 2024, 12:52 Стало известно, где пройдет лечение раненый губернатор Мурманской области Губернатор Чибис после нападения пройдет лечение в Мурманской области Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который получил ножевое ранение, пройдет лечение в регионе. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-секретарь Чибиса Лилия Сечкина.

«Вероятнее всего, его переведут в Мурманскую областную больницу», — рассказала она.

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Накануне губернатор Мурманской области получил ножевое ранение и попал в реанимацию. Нападавшего задержал сотрудник Росгвардии, его представят к награде. Боец не только проявил мужество и профессионализм, но и предотвратил тяжкие последствия.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под контроль расследование дела о нападении на Чибиса. Оказалось, что подозреваемый уже проходил по уголовному делу о причинении легкого вреда здоровью.

Прокуратура признала обоснованным возбуждение уголовного дела о покушении на мурманского губернатора. Сторона обвинения также заподозрила фигуранта в попытке скрыться с места преступления.