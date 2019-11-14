Стало известно, что происходило во время стрельбы в колледже Благовещенска

Стрельба началась в Амурском колледже строительства и ЖКХ утром 14 ноября. «360» стали известны подробности происходившего в учебном заведении.

Некоторым студентам пришлось закрыться в кабинете вместе с учителем. В одном кабинете прятались учащиеся нескольких курсов. Молодые люди сидели очень тихо.

Полиция, со слов очевидцев, зайти не могла. Несколько человек получили ранения.

Об открывшем огонь студенте говорили, что «он наркоман, колется».

«Пацан ходит по колледжу с дробовиком, стреляет. <…> Препода убили, двух тоже убили», — писали подростки.

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Стрелявшему, уверяли очевидцы, 18 лет. Стрельбу из ружья он устроил на третьем этаже учебного заведения. Говорят, что это был обычный, спокойный парень. Во время занятий студент, с их слов, вышел в туалет и вернулся с ружьем.

Версий, почему он начал стрелять, пока нет.

В МВД официально подтвердили, что стрелка нашли мертвым. Кроме него, погиб еще один человек. Трое, по предварительным данным, пострадали.