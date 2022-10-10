Соседи рассказали про обыск квартиры владельца фуры, которая взорвалась на Крымском мосту | 360°

Эксклюзив 10 октября 2022, 00:35 Поделиться Telegram

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Viber Соседи рассказали про обыск квартиры владельца фуры, которая взорвалась на Крымском мосту Соседка владельца подорвавшей Крымский мост фуры: обыск его квартиры шел 2 часа Unsplash.com

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Следственный комитет провел обыски в квартире 25-летнего краснодарца, который записан владельцем тягача International Prostar. По версии следствия, взрывчатку для теракта на Крымском мосту перевозили в этой фуре. Соседка владельца автомобиля рассказала «360», что обыск проходил не менее двух часов.

Женщина рассказала, что соседа своего она не знала, за два года виделись всего пару раз.

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«Я в принципе ничего не видела. Пришла полиция, расспросила. Попросили не выходить из дома какое-то время», — сообщила соседка.

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Женщина рассказала, что полицейские спрашивали про жильца соседней квартиры, но она не сразу поняла, по какой причине обыск: только потом узнала, почему их лестничная клетка «стала знаменитой».

«Обыск происходил часа два. Только потом узнала, что оказывается вот так все», — заявила собеседница издания.

ФСБ установила подозреваемых в организации взрыва на Крымском мосту. В подготовке теракта украинским спецслужбам помогали россияне и граждане других стран.

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