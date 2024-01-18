18 января 2024, 09:02
Стало известно число находящихся в больницах пострадавших от обстрелов белгородцев
Гладков: в больницах остались порядка 40 пострадавших при обстреле Белгорода
В больницах Белгородской области остались еще 40 человек, которые пострадали в результате атаки ВСУ на Белгород 29 декабря. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, за прошлую неделю выписали 20 человек.
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«Сейчас в больницах остались 40 человек. На следующей неделе выпишут детей, которых лечат в детской областной больнице Белгорода, их состояние здоровья постепенно улучшается», — сообщил глава Белгородской области.
Гладков отметил, что все пациенты находятся в стабильном состоянии.
«Надеемся, что они поправятся как можно скорее, после чего вернутся в свои семьи. Мы будет помогать им во всем, что от нас зависит», — добавил губернатор.
В ночь на 29 декабря украинские националисты нанесли удар по Белгороду ракетами «Ольха» и реактивными снарядами Vampire. В результате ЧП погибли 25 человек и еще 109 пострадали.
Больницы
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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