17 декабря 2020, 11:53
Стальная пластина снесла кабину авто: ДТП в Китае
Большая стальная пластина, которая лежала в кузове, резко вылетела вперед и полностью снесла кабину этой же машины. ДТП случилось на оживленной магистрали в городе Ханчжоу, китайская провинция Чжэцзян.
Сотрудник транспортной компании увидел запрещающий сигнал светофора и совершил экстренное торможение. В результате стальная пластина, которая лежала в кузове, снесла кабину грузовика.
Водитель выжил. Полицейские доставили пострадавшего в больницу. Мужчина отделался легкими травмами. Машина не подлежит восстановлению. ТС утилизируют, написал сайт телеканала «Звезда».