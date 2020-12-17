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    17 декабря 2020, 11:53

    Стальная пластина снесла кабину авто: ДТП в Китае

    Алена Макаренко

    Большая стальная пластина, которая лежала в кузове, резко вылетела вперед и полностью снесла кабину этой же машины. ДТП случилось на оживленной магистрали в городе Ханчжоу, китайская провинция Чжэцзян.

    Сотрудник транспортной компании увидел запрещающий сигнал светофора и совершил экстренное торможение. В результате стальная пластина, которая лежала в кузове, снесла кабину грузовика.

    Водитель выжил. Полицейские доставили пострадавшего в больницу. Мужчина отделался легкими травмами. Машина не подлежит восстановлению. ТС утилизируют, написал сайт телеканала «Звезда».