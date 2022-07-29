Сталкеру из Люберец вынесли приговор

Кузьминский районный суд Москвы 28 июля вынес приговор Владимиру Т., который преследовал своих бывших девушек в Люберцах. Ему назначили 160 часов обязательных работ. «360» связался с Екатериной, длительное время подвергавшейся преследованиям со стороны сталкера.

Она не смогла подтвердить информацию о приговоре для Владимира, поскольку проходила по делу свидетелем, а не истцом. По ее мнению, 160 часов обязательных работ — не то наказание, которое мужчина заслуживает.

«Это за угрозу убийства, постоянные нападения?» — возмутилась Екатерина.

По ее словам, даже после суда Владимир «стоит под окном». Девушка уверена — сталкер продолжит выслеживать ее. Все это она фиксирует на камеру, размещает в соцсетях, но эффекта нет.

«Он считает, что я и Янина сломали ему жизнь, мы с ним расстались. И он такой бедный, теперь безработный. И это для него теперь как игра, его месть», — добавила Екатерина.

По данным Telegram-канала Shot, Янину и Екатерину Владимир терроризировал около года. Он царапал автомобили, выкладывал в интернет интимные фото. Девушки неоднократно заявляли на него в полицию.