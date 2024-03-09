Происшествия 09 марта 2024, 16:37 Стали известны сроки восстановления поврежденной поликлиники в Курске Старовойт: рабочие начали разбор поврежденной дроном кладки в поликлинике Курска Губернатор Курской области Роман Старовойт / Telegram

Читать 360tv в

Рабочие приступили к восстановлению поврежденной обломком дрона поликлиники в Курске. Об этом написал губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«На объекте восстановительными работами занимаются 12 человек, они приступили к разборке поврежденной кирпичной кладки на техническом этаже», — написал он.

Реклама

Старовойт уточнил, что выбитые окна пока заклеивают пленкой. Стеклопакеты и сайдинг заказали. Окна поступят через три дня, сайдинг — в течение двух недель.

Поликлиника № 6 в Курске приостановила прием пациентов после падения на здание обломков украинского беспилотника. Части дрона рухнули на крышу медучреждения на Союзной улице. Из-за угрозы взрыва пациентов срочно эвакуировали. Никто из больных и персонала не пострадал.

Ранее украинские боевики запустили дрон со взрывчаткой на село Безымено под Белгородом. Из-за взрыва от сброшенного с беспилотника устройства в жилом доме выбило окна, повредило линию газоснабжения.