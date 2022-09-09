Огромный фонтан образовался из-за незакрытого гидранта в Москве | 360°

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Огромный фонтан образовался из-за незакрытого гидранта в Москве

Фонтан воды образовался в Москве из-за незакрытого пожарного гидранта

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В Москве на Осташковской улице образовался спонтанный фонтан высотой в несколько метров. В Мосводоканале сообщили «360», что это не прорыв водопровода и объяснили, в чем причина выброса воды.

В распоряжение «360» попали кадры, на которых видно, что из-под асфальта бьет фонтан высотой несколько метров.

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«Это не трубу прорвало. Это кто-то пользовался пожарным гидрантом и не смог его до конца закрыть. Наши специалисты поехали и закрыли, все устранено», — сообщили в пресс-службе Мосводоканала.

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В середине августа в Балашихе вышедший из строя гидрант едва не оставил горожан без водоснабжения. Агрегат сломался во время тушения пожара.

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