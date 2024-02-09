Происшествия 09 февраля 2024, 14:10 Стали известны причины смертельного пожара в Куеде Прокуратура: пожар в Куеде вспыхнул из-за разгерметизации газопровода

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Пожар в Куеде в Пермском крае вспыхнул из-за разгерметизации газопровода. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональной прокуратуре.

По информации ведомства, огонь вспыхнул на внутрипромысловом газопроводе и перекинулся на соседние здания. Огнеборцы ликвидировали пожар к 21:35 по московскому времени. Площадь возгорания составила 238 квадратных метров.

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«Вечером 8 февраля в результате происшествия на магистральном газопроводе произошло возгорание транспортируемого газа. Предварительно, воспламенение случилось в результате разгерметизации», — указали в пресс-службе прокуратуры.

Ведомство начало проверку выполнения требований пожарной и технической безопасности.

В результате ЧП погибли пять человек. После взрыва газопровода загорелись несколько жилых домов, пострадали жители. Двух из них в тяжелом состоянии привезли в ожоговый центр больницы имени Гринберга. Из-за пожара ожоги получили два ребенка, их жизням ничего не угрожает.