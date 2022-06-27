Стали известны подробности взрыва газа в совхозе Буденновец в Дмитрове

Служба ЕДДС Дмитровского городского округа в 16:45 приняла сообщение о взрыве газа в совхозе Буденновец на улице Центральной, дом 37. Пострадал 33-летний мужчина, его с ожогами первой и второй степени госпитализировали в ЦГБ города Лобня.

Взрыв газового баллона произошел в комнате общежития в двухэтажном одно подъездном панельном доме без центрального газоснабжения. Проверка установила, что взрыв случился из-за неисправности автономного газового оборудования. Возгорания не последовало, взрывом разбило стекла в оконном проеме комнаты.

Пострадавший мужчина получил ожоги обоих коленей, левой кисти, правого предплечья и грудной клетки. Всего привлекли семь единиц техники и 22 человека, среди них сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи. На происшествие выезжали сотрудники администрации Дмитровского городского округа.