Стали известны подробности взрыва газа, при котором пострадали пять детей из Вологодской области

Пять детей, попавшие в больницу после взрыва газового баллона в частном доме в Вологодской области, играли с 50 литрами пропана и разжигали костер. Скорую им вызвала незнакомая женщина. Об этом рассказали в МВД России по региону.

«В 20:50 1 июня в заброшенном доме в Сокольском районе играла компания детей, обнаружили баллон из-под пропана объемом 50 литров, возможно, развели костер, в результате чего произошло воспламенение баллона», — передал RT слова представителя ведомства.

По данным ТАСС, в скорую позвонила женщина. Она сообщила диспетчеру, что к ней обратились пять подростков. Их госпитализированы в Вологодскую ЦРБ с ожогами различной степени тяжести. Предварительной версией пожара считается неосторожное обращение с огнем. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Известно, что дом был одноэтажным, заброшенным. Работник порта обратил внимание, когда языки пламени охватили строение, он и вызвал МЧС. Площадь пожара составила 28 квадратных метров, уточнило РИА ФАН. Дом сгорел полностью.