Происшествия 12 января 2024, 15:17 Стали известны подробности убийства женщины в подвале на востоке Москвы «112»: убитая на востоке Москвы женщина была в подвале многоэтажки на свидании Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Жительница Москвы пошла на свидание с мужчиной, с которым познакомилась в интернете, и оказалась убита в подвале жилого дома на 9-й Парковой улице. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По словам родственников, у погибшей долгое время не было отношений. Она решила искать спутника жизни через интернет-сервис знакомств и договорилась о встрече с одним из пользователей.

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Женщина все время оставалась на связи со своей взрослой дочерью, и во свидания отправила ей свое местоположение. Она добавила, что романтическая встреча почему-то состоялась в подвале многоэтажки на 9-й Парковой улице около 11 вечера. Чуть позже мобильный телефон женщины выключился.

На следующее утро, когда дочь не смогла связаться с матерью, она немедленно обратилась за помощью к правоохранительным органам. Оперативники обнаружили тело женщины в указанном подвале с признаками насильственной смерти. Мужчину, с которым встречалась москвичка, начали искать.