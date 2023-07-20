20 июля 2023, 13:30
Стали известны подробности убийства 11-летнего ребенка в Москве
РИА «Новости»: мотива для убийства у напавшего на 11-летнего ребенка в Москве не было
В Москве подросток переоценил свои силы и убил сверстника. Реального мотива для совершения преступления у него не было, сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.
«Предварительно, мотива для убийства не было. Несовершеннолетние в какой-то момент начали спорить, кто из них сильнее», — сказал собеседник агентства.
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Он также рассказал, что семьи у подростков были благополучными.
Тело ребенка с ножевыми ранениями нашли в коллекторе парка неподалеку от Каширского шоссе. Мать начала розыски после того, как 18 июля ее сын не вернулся домой.
Правоохранительные органы изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что в парк пришли двое подростков, но вышел только один.
В результате следственных мероприятий нападавший признал свою вину. В его доме нашли одежду со следами крови убитого.
Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
Москва 2023
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