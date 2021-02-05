Стали известны подробности тройного ДТП в Башкирии

По предварительным данным, виноват в аварии водитель иномарки, который не справился с управлением и врезался в другую машину. Из-за столкновения иномарка вылетела на встречную полосу и врезалась в еще одну машину, в которой находились женщина, две ее дочки и брат. Женщина скончалась на месте, мужчина позже умер в больнице. Детей спасли от смерти детские кресла.