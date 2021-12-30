Стали известны подробности стрельбы в петербургском НИИ

Стрельбу в НИИ имени Иоффе в Санкт-Петербурге устроил 21-летний уроженец Украины, который проник на территорию института с газовым пистолетом. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Заявление от сотрудника вневедомственной охраны о проникновении мужчины с пистолетом на территории НИИ поступило в полицию в 00:55. Охранники сообщили, что он произвел два выстрела, его задержали.

Правоохранители навели справки и установили, что стрельбу устроил украинец, имеющий вид на жительство в РФ и зарегистрированный в Петербурге. Ранее его судили за кражу, но он отделался штрафом, и дело прекратили.

Минувшей ночью мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник на территорию НИИ Физико-технического института имени Иоффе. Когда охранник сделал ему замечание, тот достал пистолет Retay 17 и несколько раз выстрелил в его сторону.

Охранник задержал дебошира. У него изъяли пистолет, который оказался охолощенным, с 10 холостыми патронами в обойме.

В НИИ имени Иоффе сообщили «360», что никакой стрельбы и происшествий у них не было.

«Это информация какая-то странная, ничего такого не было», — сказали в приемной директора.

Еще одна представительница института также опровергла эти сообщения.

«Нет, к нам не врывался человек с оружием ночью, и я никаких комментариев точно давать не буду», — заявила женщина.

Ранее СМИ сообщили, что мужчина бегал по НИИ, катался по полу и стрелял в воздух.