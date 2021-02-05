Стали известны подробности стрельбы на рынке в Красноярске

Появились подробности стрельбы на рынке «Луч» в Красноярске. Конфликт произошел между двумя группами людей.

«Поступило сообщение, что на рынке „Луч“ произошел конфликт, один из участников которого выстрелил два раза», — рассказали «360» в МВД Красноярского края.

На рынок выехали сотрудники постовой службы и ведомственной охраны. В ведомстве сообщили, что все лица, причастные к конфликту, были установлены и доставлены в отдел.

Во время стрельбы никто не пострадал.

Конфликт со стрельбой произошел на территории городского рынка «Луч» в городе Красноярске утром 5 февраля. Прибывшие на место органы правопорядка выяснили, что один из участников конфликта открыл огонь из охотничьего ружья. На месте происшествия задержали пятерых. В данный момент следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».