Стали известны подробности состояния коменданта Бердянска | 360°

Происшествия 07 сентября 2022, 02:23 Поделиться Telegram

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Viber Стали известны подробности состояния коменданта Бердянска Депздрав Бердянска сообщил, что комендант Бардин в тяжелом, но стабильном состоянии РИА «Новости»

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Комендант Бердянска Артем Бардин находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этос сообщило РИА «Новости» со ссылкой на начальника отдела департамента здравоохранения города Николая Мирошниченко.

«Комендант города Бердянска, на которого было совершено подлое покушение, жив. Состояние его тяжелое, но стабильное», — сообщил собеседник агентства.

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Взрыв произошел днем 6 сентября рядом со зданием администрации города. Неизвестные подорвали автомобиль, в котором находился комендант Бердянска Артем Бардин. Чиновника госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Врачи долго боролись за жизнь Бардина, однако он скончался от полученных травм. При взрыве пострадали еще три гражданских автомобиля, по случайности, в них никого не было.

Власти Запорожской области пообещали причастным к теракту в Бердянске минимум 15 лет колонии. Областное МВД возбудило уголовное дело, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

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