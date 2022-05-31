Стали известны подробности смертельной аварии в Нижнекамске

Стали известны подробности ДТП в Нижнекамске, в котором погиб человек. Об этом сообщило издание inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по Татарстану.

Авария произошла около семи утра. Как рассказали в полиции, водитель Mazda 6 двигался по Соболековскому тракту со стороны промзоны в направлении города. Он выехал на встречную полосу и столкнулся Renault Fluence и Нива.

В аварии погиб водитель Renault. Еще четверо человек госпитализированы, один из них находится в реанимации.